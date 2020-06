Eishockey-Liga reicht „Return to Play“-Konzept ein

Die heimische Eishockey-Liga hat beim Sportministerium ihr sogenanntes „Return to Play“-Konzept eingereicht. Das in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden erstellte Programm ziele neben der Erhaltung der Gesundheit und unter Einhaltung der Regierungsvorgaben darauf ab, eine rasche Rückkehr zum strukturierten Trainings- und internationalen Wettkampfbetrieb zu ermöglichen, hieß es am Freitag.