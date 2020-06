Nationalbank erwartet massiven Wirtschaftseinbruch

OeBFA muss heuer insgesamt 60 Mrd. Euro am Markt aufnehmen

Am Freitag hat außerdem die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) mitgeteilt, wegen der Corona-Krise deutlich mehr Kapital am Markt aufnehmen zu müssen als geplant. Rund 60 Milliarden Euro sind veranschlagt, das sind 80 Prozent mehr als noch Ende 2019 avisiert worden war. Allein über Bundesanleihen sollen statt 21 Milliarden Euro mindestens 35 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Da Österreich ein beliebter Anlagehafen bei Investoren sei, sieht OebFA-Chef Markus Stix „überhaupt keine Besorgnis“.