Brüssel stoppt Italiens Rettungsplan für Alitalia

Die EU-Kommissarin hält den Plan der Regierung für nicht einschneidend genug, um der Airline eine Zukunft zu sichern. Vestager fordert mehr Klarheit in Sachen Flotte und Slots. So muss die Regierung von Premier Giuseppe Conte den Plan für die Gründung einer neuen staatlichen Gesellschaft, die die Alitalia übernehmen soll, auf Eis legen, berichtete das Blatt. Die mit staatlichen Geldern finanzierte Gesellschaft hätte vom Wirtschaftsministerium in Rom Anfang Juni gegründet werden sollen.