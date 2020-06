Buslenker und Passant retten Frau aus Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag in Wien-Donaustadt: Aus noch ungeklärter Ursache ging eine Erdgeschoßwohnung eines Gemeindebaus in Flammen auf, der Brand breitete sich rasch aus. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, mutierten ein Buslenker sowie ein Passant zu den Helden des Tages.