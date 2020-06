Barbara Meier: 1000 Rosen zum ersten Hochzeitstag

Am 1. Juni 2019 gaben sich Barbara Meier und Klemens Hallmann in einer romantischen Trauung in Venedig das Jawort. Ein Jahr später ist das Paar immer noch verliebt wie am ersten Tag. Der Beweis: Zur Feier des Tages gab‘s vom österreichischen Unternehmer für seine schöne Ehefrau, die im Sommer das erste gemeinsame Kind erwartet, gleich 1000 roten Rosen geschenkt.