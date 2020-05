Erster Fußball-Profi an Coronavirus gestorben

Guzman galt als ein großes Talent in Bolivien, er spielte in den Auswahlmannschaften seines Landes in seinen Teenager-Jahren. Er spielte sogar kurz beim Kult-Klub Nacional Potosi. Der bolivianische Verband bestätigte den Tod des Spielers. Jetzt trauert ganz Bolivien und mit ihnen die ganze Fußballwelt.