879 Bürger auf Covid-19 getestet

Vor knapp vier Wochen ließen sich 879 Bewohner von Oberwart im Rahmen einer Studie auf das Coronavirus testen. Die Testungen wurden auf Eigeninitiative der Gemeinde durchgeführt. Fast 850 Personen waren eingeladen, sich freiwillig an der weitreichenden Studie zu beteiligen und sich unter anderem in der Sporthalle Blut abnehmen zu lassen. Zusätzlich wurden im Labor Oberwart ebenfalls Untersuchungen durchgeführt. Alle Teilnehmer mussten darüber hinaus einen Fragebogen ausfüllen. Die Leitung der Studie hatte der Universitätsprofessor und Arzt Dietmar Poszvek über. Ziel der Untersuchung war es festzustellen, wie viele Viruserkrankungen in der Bevölkerung unentdeckt blieben, da sie symptomlos verliefen.