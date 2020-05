Kimi: Was für ein Quarantäne-Geschenk von Ferrari!

Gelungenes Geschenk von Ferrari an Kimi Raikkönen. Der ansonsten wortkarge Finne schrieb daraufin auf Instagram: „Danke, Ferrari!“ Der derzeitige Pilot von Alfa Romeo bekam von dem italienischen Rennstall das Auto, mit dem er (bisher) zum letzten Mal ein Rennen gewinnen konnte. Der Siegerbolide des US-GP-s, der SF71H kam am Freitag, mit einem Kamion in Finnland an.