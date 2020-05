Piesinger erster Torschütze vor „virtuellen Fans“

ÖFB-Legionär Simon Piesinger hat am Donnerstag in der dänischen Fußball-Liga das erste Tor nach einer elfwöchigen Corona-Pause erzielt - und das vor „virtuellen Fans“. Der frühere Sturm-Graz-Profi brachte seinen Club Randers FC auswärts gegen Aarhus in der 36. Minute mit einem Traumtor aus über 40 Metern in Führung, die Partie endete schließlich 1:1.