Jetzt sind Ideen gefragter denn je

Noch nie vorher wurde den Menschen mehr bewusst, welch zentrale Rolle die Regionalität in der heimischen Wirtschaft spielt. Im Burgenland haben viele Unternehmer ihre Lehren aus der Krise gezogen und setzten mehr denn je auf Innovation und Regionalität. Stellvertretend für viele andere besuchte Landesrat Christian Illedits zwei Betriebe, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Fleischhauer Gerald Schuh aus Schattendorf setzt ab morgen auf mobile Dienste, um seine Existenz abzusichern und die Nahversorgung zu garantieren. Jeden Samstag wird er mit seinem Verkaufsmobil in Purbach Station machen. Die Neubelebung des Tourismus und die Vermarktung regionaler Produkte liegen dem Familienunternehmen Scheiblhofer am Herzen.