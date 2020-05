Nächste Lockerung: Prostitution ab Juli erlaubt?

Die jüngste Novelle der Corona-Verordnungen enthält einen Satz, der grünes Licht für Bordelle und andere Rotlicht-Lokale bedeuten könnte. Denn mit Ende Juni, so steht es in dem am Mittwoch veröffentlichten Papier geschrieben, entfällt das Betretungsverbot für Prostitutionslokale. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es allerdings, der 1. Juli als Starttermin für einschlägige Etablissements sei keineswegs fix. Die Situation werde laufend evaluiert.