110 Jobs weg, jetzt Hoffnung

110 Mitarbeiter der Mars-Fabrik verlieren ihren Job. Ein Sozialplan wurde ausgearbeitet, die Umsetzung soll bis November erfolgen. Eine Übernahme des Personals durch den neuen Eigentümer ist nicht vereinbart. Die Ritter GmbH will in Breitenbrunn Anfang 2021 mit 70 Beschäftigten in Produktion gehen.