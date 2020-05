Thiem feiert in Südstadt lockeren Comeback-Sieg

Am Mittwochnachmittag stellte Dominic Thiem seine Favoritenrolle bei den „Generali Austrian Pro Series“ souverän unter Beweis. In seinem ersten offiziellen Spiel seit 22. Februar setzte sich das rot-weiß-rote Ass in Gruppe A in der Südstadt gegen die heimische Nummer fünf, Lucas Miedler, mit 6:1, und 6:2 durch. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Thiem danach auf ServusTV.