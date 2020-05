„Ab Juli wieder Flüge Richtung Mittelmeer“

In seinem Büro am Linzer Flughafen fühlt sich die Welt von Norbert Draskovits weit besser als Zuhause an. „Im Home-Office dachte ich oft, dass die Welt einstürzt“, sagt der Airport-Geschäftsführer. Mit der „Krone“ sprach der 60-Jährige über den Stillstand im Passagierflugbetrieb und die Sehnsucht, zu verreisen.