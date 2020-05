Drazan geht zu Dober und Prosenik ins Burgenland

Siegendorf bastelt weiter daran, „Klein-Hütteldorf“ zu werden. Gestern löste Christopher Drazan seinen Vertrag in Dornbirn auf, ist nach Andi Dober und Philipp Prosenik nun bereits der dritte Ex-Rapidler beim Landesligisten. „Ich freue mich darauf, mit ihnen zu spielen. Der Verein will aufsteigen, da will ich helfen“, so der mittlerweile 29-Jährige.