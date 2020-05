Jeder Zweite will nach Corona einen anderen Job

Das Jobportal karriere.at hat in einer Befragung seiner Online-User einen großen Willen nach Veränderung registriert. Fast jeder zweite Arbeitnehmer will demnach einen Jobwechsel, sobald die Corona-Krise überstanden ist. Der Großteil der Unternehmen ist dazu noch am Überlegen, wie man sich in Zukunft ausrichten soll.