Kinderpornos gehortet: 53-Jähriger verurteilt

„Ich bitte das hohe Gericht einfach um eine zweite Chance. Ich habe keinen Internetzugang und auch kein Smartphone mehr. Ich kann wirklich nicht erklären, was mich da eigentlich geritten hat. Es tut mir leid“, schilderte der Mann. Am Ende setzte es vier Monate auf Bewährung und 1400 Euro Geldstrafe sowie eine Warnung: „Wenn so etwas wieder vorkommt, gehen Sie ins Gefängnis.“