Grünes Licht! Messi & Co. dürfen ab 8. Juni kicken

Die spanischen Fußball-Profiligen dürfen ab 8. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das gab Ministerpräsident Pedro Sanchez am Samstag in einer Rede an die Nation bekannt. Die Erlaubnis gilt für die höchsten beiden Ligen. Nach den bisherigen Plänen von La Liga soll der Neustart am 12. Juni erfolgen. Einen konkreten Spielplan mit Terminen gibt es aber noch nicht.