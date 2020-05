PSG trauert: Ex-Jugendspieler tot aufgefunden

Das berichtet sein aktueller Arbeitgeber AS Furiani-Agliani. „Mit großer Trauer“ habe man vom viel zu frühen Tod von Jordan Diakiese Kenntnis erhalten, schreibt der französische Fünftligist. „Unsere Gedanken sind natürlich bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Liebsten. Du wirst immer eine Furianincu-Löwe sein. Ruhe in Frieden“, heißt es in dem Statement.