Felbermayr mag die Rolle als „Hansdampf“

Wer Horst Felbermayr fragt, in welche Richtung sich der von ihm geführte Bau-, Transport- und Hebetechnik-Spezialist entwickeln soll, verweist der 49-Jährige auf ein Projekt in Ungarn, bei dem die Welser gerade mitanpacken. „Dort sind viele verschiedene Aufgaben gefragt, die wir alle erledigen können“, sagt der Unternehmer über die Rolle des „Hansdampf in allen Gassen“, die ausgebaut werden soll. Seit Ende 2019 werden von Felbermayr in Ungarn mit den Tochterfirmen Bau-Trans und Haeger & Schmidt Logistics duale Schwertransporte für eine Polyolanlage realisiert.