Gutscheine sollen wieder für mehr Belebung sorgen

Viele Städte in Österreich setzen derzeit auf Gutscheine für die Bevölkerung, um den Konsum anzukurbeln. In Wien lädt die Stadt die Haushalte um bis zu 50 Euro zum Essengehen ein. Im Burgenland geht die Landeshauptstadt einen ähnlichen Weg. Jeder Eisenstädter erhält in den nächsten Tagen einen Zehn-Euro-Gutschein zugeschickt. Rund 150.000 Euro lässt man sich die Aktion kosten. Zusätzlich werden über ein tägliches Gewinnspiel insgesamt 2500 Gutscheine im Wert von bis zu 50 Euro verlost. Diese können dann bei Restaurants, Winzern oder in den Geschäften eingelöst werden. Die Rückmeldungen sind positiv. „Rasche und unbürokratische Hilfe ist derzeit das Gebot der Stunde, um die Wirtschaft schnell wieder zum Laufen zu bringen“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner.