Tausende nach Dammbrüchen in Sicherheit gebracht

Nach heftigen Regenfällen sind am Mittwoch im US-Bundesstaat Michigan Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. In Edenville und Sanford im Bezirk Midland seien zwei Dämme gebrochen, teilten die Behörden mit. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, rief für den Bezirk den Notstand aus. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Überschwemmungen als „großes, großes Problem. Wir müssen uns darum kümmern“, so Trump am Mittwoch im Weißen Haus.