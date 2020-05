3000 Euro Belohnung für Hinweise auf Räuber-Duo

Fluchtfahrzeug

So werden Zeugen gesucht, die womöglich einen silbernen bzw. grauen, älteren kleinen Pkw gesehen haben, der gegen 8 Uhr nördlich der Bank am Gehsteig der Alten Hauptstraße in Alkoven abgestellt war. In diesem Fluchtfahrzeug hielt sich eine Person auf. Die Täter flüchteten im Anschluss nach links in Richtung Berghammerstraße/B 129 und anschließend in unbekannte Richtung.