Räuber überrumpelt Geldboten: „Koffer her!“

„Koffer her!“, brüllte der unbekannte Räuber gegen 8.15 Uhr früh den Geldboten vor der Sparkassen-Filiale in Alkoven an. Dann schnappte er sich die Beute und rannte zu einem Auto, in dem sein Komplize wartete. Die beiden hatten die Kennzeichen für das Fluchtfahrzeug vor dem Überfall am Parkplatz des Freibades in Eferding gestohlen. Nach der Tat fuhren sie in unbekannter Richtung davon. „Das Opfer hat den Überfall körperlich unverletzt überstanden, dabei aber einen Schock erlitten“, sagt Michael Babl, Sprecher der Landespolizeidirektion OÖ. Eine Großfahndung nach dem Räuber blieb bis Redaktionsschluss ohne Erfolg.