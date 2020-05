Linzer „Drogenscheich“ gibt sich als Unschuldslamm

Der 35-jährige Afghane soll sich in Linz wie ein „Drogenscheich“ benommen haben. Mit Crystal Meth soll er minderjährige Mädchen und Frauen für Sexkontakte abhängig gemacht haben. Um nicht mit seinem Glauben in Konflikt zu geraten, hat er in der Moschee mit ihnen Kurzehen geschlossen. „Über diese Ehen kann man denken wie man will, strafrechtlich sind sie nicht relevant“, so sein Verteidiger an Dienstag.