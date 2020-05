Laudamotion hofft nun auf Hilfe von Finanzminister

„Wir haben wenig Hoffnung, dass die Gewerkschaft vida unseren neuen Kollektivvertrag ohne Ihre Unterstützung unterschreiben wird“, heißt es in dem von den beiden Chefs Andreas Gruber und David O‘Brien unterzeichneten Schreiben. Der neue KV sei aber die Basis, um den Verlust von 300 Jobs in Wien zu vermeiden. „Wir erwarten, dass vida sich weigern wird, dieses Dokument zu unterzeichnen, was der einzige Grund sein wird, warum am Ende der Woche Lauda gezwungen sein wird anzukündigen, dass die Basis in Wien am 30. Mai schließen wird“. Immerhin sei Laudamotion die zweitgrößte Fluglinie in Wien.