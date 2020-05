Giulia Siegel hat Hartz IV beantragt

Für Giulia Siegel, die in München wohnt, ein echter Albtraum. „Ich bin knapp fünfstellig in Kosten, die ich im Monat habe. Da kommt aktuell null rein“, schilderte sie gegenüber RTL ihre finanzielle Notlage. Ihr Erspartes möchte sie aus gutem Grund nicht anrühren. „Das ist eigentlich meine Altersvorsorge und ich möchte nicht, weil der Staat einen Shutdown gemacht hat und alles auf null gesetzt hat, an das rangehen müssen, was ich eigentlich für mein Alter spare.“