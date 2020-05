„Das macht das Kraut auch nicht mehr fett“

Seit Freitag haben die Gastronomiebtriebe in Österreich wieder für ihre Gäste geöffnet. Die Wirte am Land sind aber vor allem auf größere Events angewiesen, die allerdings noch immer verboten beziehungsweise größtenteils abgesagt sind. Helga Ziegler vom gleichnamigen Gasthaus in Taiskirchen (Innviertel) zieht für die „Krone“ eine Bilanz vom ersten Wochenende nach dem Neustart.