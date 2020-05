Alkolenker: Mit dem Auto gegen Holzstämme geprallt

Schwer verletzt musste der Beifahrer (32) nach dem nächtlichen Verkehrsunfall ins Krankenhaus in Ried/I. eingeliefert werden. Zuvor war der 20-jährige Lenker aus Taufkirchen/P. in seiner Heimatgemeinde in einer Kurve abgekommen und gegen in einer Wiese gelagerte Holzstämme geprallt. Der Lenker blieb dabei unverletzt, ein Alkotest ergab 1,34 Promille. Am Pkw entstand Totalschaden.