Auch in Salzburg Kritik an Foto ohne Abstand

Auch ein Politikerauftritt in der Stadt Salzburg, bei dem der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten wurde, könnte eine Anzeige der NEOS zur Folge haben: Die Pinken bringen eine Anfrage wegen einer Feier zur Wiedereröffnung der Gastronomie ein. Gemeinderat Lukas Rößlhuber erwägt sogar eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die erlassenen Verordnungen. Denn Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und seine Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ) und Barbara Unterkofler (ÖVP) hätten bei einem Foto keinen Abstand gehalten. Preuner wertete die Diskussion als „gutes Zeichen, dass wir in der Normalität wieder angekommen sind, wenn man sich über so was aufregt“. Abgesehen von diesen Sekunden, in denen das Bild entstand, habe man den Abstand stets eingehalten.