2021 hat Moskau seine ersten U-Bahn-Fahrerinnen

Eine der letzten Männerbastionen in Russland wird ab 2021 fallen: In der 85-jährigen Geschichte der Moskauer U-Bahn war es Frauen stets verwehrt, den Beruf des U-Bahn-Fahrers zu ergreifen. Nun werden die ersten 25 Frauen dafür ausgebildet - die Anforderungen, besonders was die Gesundheit und Stressresistenz anbelangt, sind hoch. Die Jobanwärterinnen mussten sich deshalb auch psychologischen Tests unterziehen lassen.