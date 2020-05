Leipzig: Flughafen-Gangway für RB-Ersatzspieler

Neue Situationen erfordern neue Lösungen. RB Leipzig empfängt am Samstag den SC Freiburg, natürlich unter strengster Einhaltung der beschlossenen Hygiene-Maßnahmen. Dafür wurde die Gangway des Flughafen Halle/Leipzig am Freitag ins Stadion hineingefahren, am Samstag bringt sie die Betreuer und Spieler in den Innenraum.