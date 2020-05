Causa BVT: So läuft das Training künftiger Agenten

Neues Staatsschutzgesetz in Begutachtung

Die wohl größte Baustelle im Innenministerium soll nun mit einer Reform repariert werden. Nachdem BVT-Direktor Peter Gridling im Herbst in die Pension geht und der Umzug in eine neue Geheimdienstzentrale (hoch gehandelt wird die Meidlinger Kaserne in Wien) ab 2021 fix ist, geht es nun um die heikle Ausbildung künftiger Agenten. Dabei setzt man auf ein neues polizeiliches Staatsschutzgesetz, das am Freitag in Begutachtung ging.