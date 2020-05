Fahndung nach einem Räuber auf dem Fahrrad

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich vor einer Woche in der Tarviser Straße in Klagenfurt abgespielt. Da wurde einer 79-jährigen Pensionistin ebenfalls von hinten die über die Schulter getragene Handtasche entrissen. Damals hatte ein 47-jähriger Mann die Verfolgung aufgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Und bei einem Überfall am Ostermontag wurde einer 72-jährigen Fußgängerin am helllichten Nachmittag in der Nähe des Fernheizwerks von einem unbekannten Radfahrer der Rucksack entrissen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.