Slowenien hat alle Grenzübergänge geöffnet

Weitere Lockerungen

In Österreich gelten noch bis Ende Mai Einreisebeschränkungen aus den Nachbarländern. Sie sehen Heimquarantäne bei der Einreise vor. Seit Freitag sind jedoch Lockerungen an den Grenzen zu Deutschland in Kraft, wo lediglich Stichprobenkontrollen durchgeführt werden. Ab 15. Juni sollen die Beschränkungen zu Deutschland und der Schweiz komplett aufgehoben werden. Österreich hatte ähnliche Schritte mit allen weiteren Nachbarländern außer Italien in Aussicht gestellt.