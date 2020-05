„Mülltourismus“ plagt burgenländischen Ort

In Jennersdorf im Burgenland sind Bürgermeister und Bürger derzeit gleichermaßen erzürnt. Wieder einmal wurde am Mistplatz unerlaubt Müll entsorgt. Nachdem die Altkleidercontainer geplündert worden waren, blieb ein großer Müllberg zurück. Stadtchef Reinhard Deutsch kündigt jetzt weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Umweltsünder an.