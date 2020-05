Razzia bei Volkshilfe: Verdacht auf Förderbetrug

Gar nicht sozial soll die SPÖ-nahe Volkshilfe in Oberösterreich agiert haben. Denn nach einer Razzia der Finanzpolizei am Standort in Schwertberg gibt es nach „Krone“-Recherchen schwere Vorwürfe. Im Detail besteht der Verdacht, dass rund 30 Mitarbeiter drei Monate lang auf 30 bis 50 Prozent Kurzarbeit angemeldet waren - stattdessen aber voll beschäftigt gewesen sind. Wer dabei nicht mitspielen wollte, dem wurde mit Kündigung gedroht.