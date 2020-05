„Ungereimtheiten“ bei Wahl

Bemerkt worden waren die Auffälligkeiten von Anja Haider-Wallner, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft. „Bei der Auszählung der Vorzugsstimmen hatte ich den Eindruck, dass auf etlichen Stimmzetteln in der selben Handschrift und mit dem selben Stift die immer gleichen Namen geschrieben waren“, berichtet sie. Ihre Beobachtung habe sie sofort kundgetan und dazu aufgefordert, die Auffälligkeiten durch eine Wahlkommission überprüfen zu lassen. Doch stattdessen sei sie aus dem Raum geschickt worden. Hinzu komme, dass in dieser Fachgruppe der Personenbetreuer ein augenscheinlich hoher Prozentsatz an Vorzugsstimmen vergeben worden sei.