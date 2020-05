„Ich grabe meine Sorgen ein“

Wir wurde mitten im Sprint eingebremst. Seit zwei Monaten sitze ich ohne Einkommen zuhause, meiner Crew geht es ebenso. Es ist sehr spannend, weil wir überhaupt nicht wissen, wann und ob es weitergeht und in welcher Form. Natürlich habe ich große Sorgen, aber die grabe ich alle in unserem Garten ein. Ich träume auch immer wieder, dass ich auf der Bühne stehe und keine Ahnung habe, was ich spielen soll. Man sieht also, die Krise geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Anderseits habe ich ein nagelneues Programm am Start und kann sofort loslegen, sobald man mich wieder auf die Bühne lässt.