Busfahrer und zwei Jugendliche gerieten aneinander

Drei Leichtverletzte forderte die Rangelei zwischen dem Busfahrer und den zwei jugendlichen Fahrgästen am Montag gegen 20.45 Uhr bei einer Haltestelle in Steyregg. Die beiden Burschen, ein 19-jähriger Linzer und ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, stiegen davor in Linz-Urfahr in einen Linienbus ein und fuhren bis Steyregg. Als der Bus in Steyregg anhielt, spielten die beiden laute Musik über ihre Bluetooth-Box ab, weshalb sie vom 40-jährigen Busfahrer aus dem Bezirk Linz-Land zurechtgewiesen wurden.