Pkw-Lenker krachte gegen Verkehrsschild

Gegen 18 Uhr heulten die Sirenen in Villach. „Bei der Autobahnabfahrt Ossiacher See rammte ein Fahrzeug die dort aufgestellten Wegweiser und kam am Grünstreifen zum Stehen“, heißt es im Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr. Eingeklemmt war zum Glück niemand. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Das Unfallfahrzeug wurde von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen.