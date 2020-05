Demo in der City: Auto-Konvoi am Wiener Ring

Keine Konzerte, Opern, Theaterstücke, kein Disco-Betrieb, keine Partys. Es ist still geworden in Österreich im Zuge der Corona-Krise. Und genau darauf wollten am Montag die Teilnehmer eines Kundmachungszuges, der per Fahrzeug-Konvoi über die Wiener Ringstraße zum Rathausplatz führte, hinweisen. Denn auch sie sind direkt Betroffene der Krise - Veranstaltungstechniker, Bühnenbauer, Ton- und Lichttechniker sowie viele andere, die mit Kunst, Kultur und Musik ihr Brot verdienen. Eine der Besonderheiten an dem Protest: Eine große Ankündigung - etwa über soziale Medien -, um viele Teilnehmer zu mobilisieren, gab es im Vorfeld nicht. Wie sich am Treffpunkt zeigte, war es auch nicht nötig.