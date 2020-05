Künstler designt Masken für Fußballnachwuchs

Udo Hohenberger, der mittlerweile in Wien lebt und dessen Werke in vielen internationalen Sammlungen vertreten sind, verwendete für die Masken einen Ausschnitt seines 2017 entstandenen Werkes „Körperkollision“. In diesem Bild bringt er jene Kraft und Energie zum Ausdruck, die frei wird, wenn zwei Fußballspieler aufeinander treffen. „Als Kind konnte ich im Nachwuchs des SVS erleben, wie schön und bereichernd dieser Sport ist. Ich freue mich sehr, meinen Verein unterstützen zu dürfen“, sagt der junge Künstler. Mit über 200 Nachwuchsspielern zählt der SV-Spittal zu den wichtigsten Fußball-Talenteschmieden.