Migrantengruppe in 12 Meter tiefe Höhle gestürzt

Auf ihrem Weg in die Europäische Union sind am Wochenende elf Flüchtlinge beim Versuch, die bosnisch-kroatische Grenze illegal zu überqueren, in ein zwölf Meter tiefes Erdloch gestürzt. Die Migranten, die am Fuß des Berges Pljesevica bei Bihac vor der bosnischen Grenzpolizei geflüchtet waren, konnten in der Nacht auf Montag aus ihrer misslichen Lage befreit werden.