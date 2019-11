„Bosniens Grenze de facto unkontrollierbar“

Angesichts einer in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Zahl an illegal in EU-Staaten eingereisten Migranten und einer „sehr fordernde Situation vor allem für die Behörden auf den griechischen Inseln, aber etwa auch in Bosnien-Herzegowina“, forderte die Leiterin der ÖVP-Delegation im Europaparlament, Karoline Edtstadler, am Mittwoch in einer Aussendung von der Türkei, „dass sie ihre Verpflichtungen aus dem Flüchtlingsabkommen mit der EU wieder umfassend erfüllt“.