Schick geht immer!

Die vergangenen Wochen haben Heidi Winsauer viel über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachdenken lassen: „Wenn man keinerlei Unterstützung hat, ist es schon sehr stressig, Kinder und Job unter einen Hut zu bringen.“ Selbst eine gelernte Kindergartenpädagogin wie sie gerät da ab und zu an ihre Grenzen: „Ich glaube, jede Mama versteht das. Wenn man ständig kocht, putzt und Kinder, Hund und Mann bei Laune halten muss, freut man sich auf ein bisschen Zeit für sich selbst.“ Ihre persönliche Energie-Tankstelle hat Winsauer in der täglichen Meditation gefunden. Zudem achtet sie auch im „Home-Office“ auf ihr Äußeres: „Sogar in den letzten Wochen habe ich mich meistens hübsch angezogen und hergerichtet. In Jogginghosen hätte ich einen Elender bekommen.“