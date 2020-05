Junge Spieler an die Kampfmannschaft heranführen

Gebt uns einen kleinen Rückblick über die abgelaufene Saison (Positive/negative Ereignisse, Überraschungen in der eigenen Mannschaft oder in der Liga)

Christoph Zotter: „Die abgelaufene Saison war durchwegs positiv zu sehen. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Viele junge Spieler haben Einsatzzeiten bekommen und bewiesen, dass sie in der Oberliga mithalten können. Wir wollen in Zukunft noch verstärkt auf junge Spieler setzen und möglichst viele KMII Spieler an die Kampfmannschaft heranführen. Mit unserer KMII haben wir in der Herbstsaison so viele Punkte wie noch nie, seitdem wir in der Gebietsliga spielen, geholt. Das zeigt, dass wir auch hier auf dem richtigen Weg sind und für junge Spieler und Jugendspieler eine attraktive Anlaufstelle darstellen.“



Wie halten sich die Spieler während der Corona-Krise fit? Gibt es ein vorgegebenes Heimprogramm oder handhabt das jeder Spieler individuell?

„Nein, wir setzen auf die Eigenverantwortung der Spieler. Jeder Spieler im Erwachsenenbereich sollte wissen, was sein Körper braucht, um seine Grundfitness aufrecht zu erhalten. Durch Laufprogramme alleine können die fußballtrainingsspezifischen Belastungen nicht kompensiert werden. Eine gute Fitness bei Trainingsstart ist aber Grundvorrausetzung und dient vor allem der Verletzungsprophylaxe. Detaillierte Laufprogramme über einen so langen Zeitraum sind für Amateursportler nicht notwendig, insbesondere vor dem Hintergrund der Ungewissheit des Wiederbeginns der Meisterschaft. Sobald wir das OK von der Regierung bzw. dem ÖFB/STFV haben und wissen, wann die Meisterschaft starten wird, werden wir früh genug ins Training einsteigen, damit alle Spieler zu Meisterschaftsstart bei 100 % sind.“