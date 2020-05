Alkohol, Drogen: 195 Anzeigen an Tankstellen

74 Organmandate, 72 Anzeigen nach dem Kraftfahrzeuggesetz bzw. der Straßenverkehrsordnung und 121 Anzeigen wegen Schnellfahrens - so die Bilanz von Schwerpunktkontrollen im Bereich von Linzer Tankstellen am Freitag und am Samstag. Oben drauf gab es noch sieben Anzeigen nach dem Covid-Gesetz. Erst vor einer Woche hatte die Polizei ein Treffen von rund 90 Personen mit etwa 35 Autos aufgelöst.