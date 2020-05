Italien plant 500-Euro-„Urlaubsbonus“ für Familien

Regierung will Wirtschaft unter die Arme greifen

Die italienische Regierung plant voraussichtlich am Montag die Verabschiedung eines 55 Milliarden Euro schweren Hilfspakets, mit dem sie den von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren unter die Arme greifen will, darunter Tourismus, Gastronomie und Kleinhandel. Das Hilfspaket enthält auch mehrere Milliarden zur Finanzierung der Kurzarbeit, zu der Millionen von Italienern wegen der Krise gezwungen sind.