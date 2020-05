Mark Lanegan: Schmerzhafte Analyse des Lebens

Vergangenheitsbewältigung

Neben dem Lesestoff veröffentlicht der Kultmusiker aber auch ein brandneues Album namens „Straight Songs Of Sorrow“. Eine Vertonung seiner Emotionen aus seinem Buch und eine Mischung aus Sounds von früheren Alben mit Akustikgitarre und seinen stets innovativen und durchwegs mutigen Ansätzen, die eigene Musik einmal mehr auf eine neue Stufe zu bringen. In der wundervollen und durchaus gewagten Retrospektive erinnert sich Lanegan an seinen Stellenwert in der florierenden Seattle-Rockszene in den 90er-Jahren, reflektiert seine immensen und lang andauernden Drogenprobleme und findet auch den Sprung in die Gegenwart, wo ihm erst letztes Jahr mit „Somebody’s Knocking“ ein stilles Meisterwerk gelang, dass vom Mainstream und den Medien sträflich untergraben wurde. Wie auch in seinem Buch zeigt sich Lanegan dabei offen, verletzlich und in gewisser Weise fast nackt. Es ist eine Abrechnung mit seiner eigenen Vergangenheit, aber auch mit ihm selbst. Eine musikalische Selbstwatschen, die Vergangenheit und Gegenwart perfekt zurechtrüttelt.